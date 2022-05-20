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37 минут назад

Виталик Бутерин рассказал о планах остановить майнинг Ethereum в августе 2022 года

Газета.Ru

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин заявил, что сеть перейдет на алгоритм Proof-of-Stake (PoS) в августе 2022 года. Его слова передает китайский криптожурналист и аналитик Вилли Ву в Twitter.

Раскрыт срок остановки майнинга Ethereum
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Бутерин раскрыл сроки остановки майнинга криптовалюты в ходе саммита ETH Shanghai, проходящем в Шанхае.

"В случае потенциальных рисков обновление может быть отложено до сентября или октября", - добавил Ву, цитируя создателя Ethereum.

Ethereum, как и биткоин, в настоящее время использует согласованный протокол, называемый Proof-of-Work (PoW). Это позволяет узлам сети Ethereum согласовывать всю информацию, записанную в блокчейне Ethereum, и предотвращает некоторых виды кибератак. Главное отличие PoS от PoW - для поддержания работы PoS-сети отсутствует необходимость в майнерах, генерирующих вычислительную мощность.

В алгоритме Proof-of-Stake работоспособность Ethereum будут обеспечивать держатели цифровых монет, получающих вознаграждение за их хранение. Этот процесс называется стекинг и является способом пассивного заработка.

Ранее криптоэксперты рассказали "Газете.Ru", как защититься от потенциальной атаки на кошелек с криптовалютой и можно ли привлечь преступника к ответственности.

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