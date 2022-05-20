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5 минут назад

В YouTube добавили возможность переходить к самым популярным отрывкам в видеороликах

Газета.Ru

В видеохостинге YouTube добавили возможность просматривать самые популярные у пользователей отрывки в длинных видеороликах как в браузере, так и в мобильных приложениях. Об этом сообщает The Verge.

Платная функция YouTube стала доступна всем
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в прошлом эта функция была доступна только для подписчиков платного сервиса YouTube Premium. Теперь она стала доступна для всех пользователей. Определить такие фрагменты можно будет по специальному визуальному графику над красной полосой воспроизведения.

Чем выше график, тем больше пользователей смотрели именно эту часть видео. В YouTube указали на то, что функция облегчит просмотр продолжительных роликов, превратив их в более управляемые и доступные для пользователей фрагменты.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что российских пользователей не будут лишать доступа к YouTube. По его словам, в России отечественный аналог видеосервиса должен развиваться в результате конкуренции.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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