Платная функция YouTube стала доступна всем

В видеохостинге YouTube добавили возможность просматривать самые популярные у пользователей отрывки в длинных видеороликах как в браузере, так и в мобильных приложениях. Об этом сообщает The Verge.

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Отмечается, что в прошлом эта функция была доступна только для подписчиков платного сервиса YouTube Premium. Теперь она стала доступна для всех пользователей. Определить такие фрагменты можно будет по специальному визуальному графику над красной полосой воспроизведения.

Чем выше график, тем больше пользователей смотрели именно эту часть видео. В YouTube указали на то, что функция облегчит просмотр продолжительных роликов, превратив их в более управляемые и доступные для пользователей фрагменты.