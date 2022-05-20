«Рамблер/почта» добавила темную тему

Больше возможностей для кастомизации своего почтового ящика

Фото: Рамблер Рамблер

Пользователям «Рамблер/почты», одного из первых и самых крупных почтовых сервисов Рунета, стала доступна тёмная тема.

Интерфейс «Рамблер/почты» всегда отличался широкими возможностями кастомизации – например, выбор разного оформления и вариантов группировки писем. Сервис заботится о пользователях: работа с почтой позволит почувствовать себя в безопасности, а в вечернее время – расслабиться и снять напряжение с глаз. Внутри почтового ящика – двухфакторная аутентификация и самообучающийся спам-фильтр, которые надежно защищают от мошенников. Снаружи – тёмная тема, которая бережёт зрение.

В вечернее и ночное время приглушённые оттенки снижают нагрузку на глаза. Все цвета становятся менее интенсивными – даже чёрный отображается бледнее. В белый цвет добавлена фирменная голубая палитра «Рамблер/почты». Аватарки пользователей тоже адаптированы к условиям недостаточной освещённости, чтобы не выделялись на общем фоне. Тёмная тема доступна в приложении и мобильной версии сервиса. Со всеми настройками можно ознакомиться на интерактивном лендинге, в котором коты-помощники «Рамблер/почты» расскажут про каждую функцию подробнее. На страницу можно также перейти из приложения, нажав на кнопку «Встречайте тёмную тему».