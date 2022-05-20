Delivery Club признал утечку данных клиентов

Служба безопасности Delivery Club заявила об утечке данных о заказах, совершённых пользователями. Утверждается, что эти данные не касаются банковских реквизитов. Ранее эта информация появилась на сайте с картой по утечке базы данных.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В службе безопасности Delivery Club отметили, что делают «всё возможное для предотвращения распространения данных». Также компания принесла извинения пользователям. Она планирует провести дополнительный аудит внутренних систем после расследования. Ещё в Delivery Club заявили, что уже внедряют комплекс мер для повышения защиты данных.