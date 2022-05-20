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29 минут назад

Delivery Club признал утечку данных клиентов

Ferra.ru

Служба безопасности Delivery Club заявила об утечке данных о заказах, совершённых пользователями. Утверждается, что эти данные не касаются банковских реквизитов. Ранее эта информация появилась на сайте с картой по утечке базы данных.

Delivery Club признал утечку данных клиентов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В службе безопасности Delivery Club отметили, что делают «всё возможное для предотвращения распространения данных». Также компания принесла извинения пользователям. Она планирует провести дополнительный аудит внутренних систем после расследования. Ещё в Delivery Club заявили, что уже внедряют комплекс мер для повышения защиты данных.

Ранее на сайте по утечкам появилась возможность проверки номера телефона или фамилии из слитых баз данных. Там же теперь есть данные из Delivery Club, в том числе сумма, потраченная на заказы, и адреса, на которые доставлялась еда. Ещё в базу добавили утечки из ГИБДД, СДЭК, ВТБ, Wildberries, Avito, «Билайна» и других источников.

Наука и техника,ГИБДД,Банк ВТБ,Вымпелком,
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