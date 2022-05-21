Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на космических заводах, находящихся в контролируемых российскими силами регионах Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях располагаются советские заводы космической отрасли, на которых госкорпорация готова восстановить производство и обеспечить работой людей.

«Что касается освобожденных территорий, где проведена уже успешно специальная военная операция, там "Роскосмос" прежде всего интересует, ну, что?.. То, что связано с космосом, конечно», — подчеркнул он.