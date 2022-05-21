В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
48 минут назад

Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах

Lenta.ruиещё 2

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на космических заводах, находящихся в контролируемых российскими силами регионах Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин предложил «наладить нормальную жизнь» на украинских космических заводах
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях располагаются советские заводы космической отрасли, на которых госкорпорация готова восстановить производство и обеспечить работой людей.

«Что касается освобожденных территорий, где проведена уже успешно специальная военная операция, там "Роскосмос" прежде всего интересует, ну, что?.. То, что связано с космосом, конечно», — подчеркнул он.

Ранее 20 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство создало специальный штаб по восстановлению территорий Украины. По его словам, в настоящее время на территориях республик находятся российские специалисты. Они оценивают размер и объем необходимых строительных, а также монтажных работ, добавил он.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Марат Хуснуллин,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители