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1 час назад

Илон Маск высмеял Apple из-за отсрочки возвращения сотрудников в офис

Москва24иещё 1

Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск высмеял компанию Apple, которая продлила отсрочку возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино. Об этом сообщает "Газета.ру".

Илон Маск высмеял Apple
Фото: globallookpressgloballookpress

Работники должны были вернуться в офис еще в сентябре 2021 года. Однако планы по возобновлению работы неоднократно откладывались из-за пандемии коронавируса. Маск отреагировал на продление удаленной работы сотрудников Apple мемом со спящей собакой и надписью "Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор".

Маск ответил на обвинения в домогательствах

Ранее Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, главой государства должен быть человек, который способен "контролировать телесуфлер". Он также обратил внимание на отсутствие у американской администрации каких-либо успехов при Байдене, тогда как Трамп и его команда действовали эффективно.

Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,SpaceX,Apple,
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