Илон Маск высмеял Apple

Основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск высмеял компанию Apple, которая продлила отсрочку возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: globallookpress globallookpress

Работники должны были вернуться в офис еще в сентябре 2021 года. Однако планы по возобновлению работы неоднократно откладывались из-за пандемии коронавируса. Маск отреагировал на продление удаленной работы сотрудников Apple мемом со спящей собакой и надписью "Наденьте спортивную одежду и смотрите телевизор".