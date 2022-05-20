В Huawei AppGallery обнаружили уязвимость для бесплатной загрузки платных приложений

В магазине приложений AppGallery от Huawei обнаружили уязвимость, которая позволяет бесплатно загружать платные приложения для смартфонов на ОС Android. Об этом сообщает 9to5Google.

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AppGallery является аналогом Google Play и позволяет загружать как бесплатные, так и платные версии приложений. Однако разработчик Android Дилан Руссель выяснил, что в AppGallery есть способ обойти систему оплаты для загрузки приложений.

По словам специалиста, брешь позволяет получить действующую ссылку для скачивания файла платного приложения. При этом пользователю даже не нужно заходить в свою учетную запись. Компания Huawei подтвердила наличие уязвимости. Представитель отметил, что исправление для смартфонов выйдет до 25 мая.