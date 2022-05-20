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1 час назад

Windows 11 разрешили устанавливать на бюджетные компьютеры с помощью Центра обновления

Газета.Ru

Американская компания Microsoft изменила правила установки Windows 11, разрешив использование операционной системы и на бюджетных компьютерах. Об этом сообщает Neowin.

Microsoft изменила правила установки Windows 11
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что теперь каждый пользователь Windows может загрузить и установить новую ОС с помощью Центра обновления Windows. Единственное ограничение - компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям. По словам журналистов, обычно Microsoft снимает ограничения через несколько месяцев после выхода ОС, чтобы обеспечить плавное и стабильное обновление для как можно большего числа пользователей.

Разработчики разрешили пользователям самим определить, когда нужно перейти на новую ОС. Поддержка Windows 10 официально продлена до 2025 года, поэтому есть вероятность, что переход на Windows 11 пока не станет массовым, добавили в Neowin.

Ранее сообщалось, что Microsoft добавила поисковую строку на рабочий стол в Windows 11.

Наука и техника,Microsoft,
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