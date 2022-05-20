Космический корабль Starliner успешно вышел на орбиту

С космодрома на мысе Канаверал (станция ВВС в американском штате Флорида) 20 мая в 01:54 по московскому времени состоялся запуск конкурента ракеты «Союз» — корабля CST-100 Starliner. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NASA.

Фото: NASA NASA

В настоящий момент Starliner в рамках второго тестового полета без экипажа успешно вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию. Через сутки после старта корабль должен совершить стыковку с модулем Harmony американского сегмента МКС.

На борту CST-100 Starliner находится около 360 килограммов материалов для снабжения Международной космической станции. Также на корабле совершает полет манекен Роузи, которая уже была «пассажиркой» американского конкурента «Союза» в ходе первого испытательного полета в 2019 году.