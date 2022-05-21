Корабль Starliner пристыковался к МКС

Космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing, спустя сутки после старта пристыковался к Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.
Стыковка корабля с МКС прошла в автономном режиме в 03.28 по мск в субботу, 21 мая.
Ранее сообщалось, что во время выхода на околоземную орбиту у данного космического корабля отказали два двигателя, однако это не помешало ему продолжить путь к Международной космической станции. Накануне космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС.
Старт корабля прошел с авиабазы на мысе Канаверал в 18.54 по местному времени (01.54 мск). На борту находится порядка 360 кг полезных грузов. В мае также стало известно, что NASA планирует поочередно использовать космические корабли компаний SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС.