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1 час назад

Корабль Starliner пристыковался к МКС

Газета.Ruиещё 6

Космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing, спустя сутки после старта пристыковался к Международной космической станцией (МКС). Трансляция велась на сайте NASA.

Корабль Starliner пристыковался к МКС
Фото: United Launch AllianceUnited Launch Alliance

Стыковка корабля с МКС прошла в автономном режиме в 03.28 по мск в субботу, 21 мая.

Ранее сообщалось, что во время выхода на околоземную орбиту у данного космического корабля отказали два двигателя, однако это не помешало ему продолжить путь к Международной космической станции. Накануне космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал с площадки во Флориде к МКС.

Старт корабля прошел с авиабазы на мысе Канаверал в 18.54 по местному времени (01.54 мск). На борту находится порядка 360 кг полезных грузов. В мае также стало известно, что NASA планирует поочередно использовать космические корабли компаний SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС.

Наука и техника,Boeing,SpaceX,NASA,
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