Корабль Starliner с полезными грузами отправился к МКС

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал в четверг с площадки во Флориде к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Первый за два с половиной года старт Starliner состоялся с авиабазы на мысе Канаверал в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 мск). На борту корабля находится порядка 360 кг полезных грузов. Ожидается, что аппарат уже через сутки в автономном режим состыкуется с МКС. Место командира занимает "Рози Рокетир" - человекоподобное тестовое устройство, с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.