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46 минут назад

Корабль Starliner с полезными грузами отправился к МКС

ТАССиещё 1

Разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V стартовал в четверг с площадки во Флориде к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль Starliner с полезными грузами отправился к МКС
Фото: NASANASA

Первый за два с половиной года старт Starliner состоялся с авиабазы на мысе Канаверал в 18:54 по времени восточного побережья США (01:54 мск). На борту корабля находится порядка 360 кг полезных грузов. Ожидается, что аппарат уже через сутки в автономном режим состыкуется с МКС. Место командира занимает "Рози Рокетир" - человекоподобное тестовое устройство, с помощью 15 датчиков измеряющее нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

Наука и техника,Boeing,NASA,
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