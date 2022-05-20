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8 минут назад

Ученые СПбПУ просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики

Газета.Ru

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение Арктики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В образовательном учреждении отметили, что в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий. В это же время в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за них.

Эксперты отмечают, что определение кадровой потребности на фоне существующей ситуации является важным инструментом стратегического планирования при разработке арктических проектов.

По словам профессора Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Алексея Фадеева, реестр проектов даст возможность сориентировать региональные вузы и ссузы на подготовку специалистов необходимых квалификаций. В публикации отмечается, что модель уже внедряется в практическую разработку в Арктической зоне РФ. В частности, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" использует ее для прогнозирования численности персонала.

Ранее в Самарском национальном исследовательском университете имени С. П. Королева разработали малый спутник для изучения ионосферы Земли, территорий Арктики и Антарктиды.

Наука и техника,Алексей Фадеев,
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