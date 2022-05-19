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15 минут назад

Yadro начнет разрабатывать и производить базовые станции LTE и 5G

ТАСС

Yadro займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G после того, как из-за ситуации на Украине Nokia отказалась учреждать с компанией совместное предприятие по разработке и выпуску базовых станций LTE. Производство будет развернуто в Дубне, первоначальный объем личных инвестиций в проект составит 5-7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Yadro.

Yadro начнет разрабатывать и производить базовые станции LTE и 5G
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На фоне спецоперации на Украине Nokia отказалась учреждать с Yadro совместное предприятие по разработке и выпуску базовых станций LTE, о чем компании договорились осенью прошлого года. Однако в Yadro не намерены отказываться от разработки сетевого оборудования", - сказали в пресс-службе.

Сейчас формируется команда инженеров проекта, значительная часть которых работала в R&D центрах (центр исследований и разработок) западных вендоров, которые прервали свою деятельность на территории РФ, передал через представителя генеральный директор Yadro Алексей Шелобков.

Также в ноябре 2021 года сообщалось о строительстве производства станций в Дубне.

"Мы полностью выдерживаем сроки строительства и запуска завода полного цикла в Дубне, где будет в том числе производиться сетевое оборудование", - подчеркнул Шелобков.

Yadro - группа российских технологических компаний, объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и "умных" устройств, микропроцессорных ядер и fabless-производство микропроцессоров. Центры исследований и разработок расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде. Yadro входит в многопрофильную ИТ-группу "ИКС Холдинг".

Наука и техника,Алексей Шелобков,
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