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2 часа назад

Бюджетный iPhone SE подешевел до 30 тысяч рублей в России

FBM.ruиещё 1

В России рекордно подешевел «классический» iPhone
Фото: ReutersReuters

Доступный смартфон iPhone SE 2020 года выпуска упал в цене на 15 процентов, пишет портал Hi-Tech.Mail.Ru. В настоящее время модель предлагается по цене от 31 000 рублей.

Было отмечено, что снижение стоимости iPhone SE (2020) обусловлено выходом нового поколения недорого смартфона от американской компании Apple весной текущего года. В момент выхода на рынок iPhone SE оценивался в 40 000 рублей.

iPhone SE оборудован 4,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE позаимствовал у версии iPhone 8, но за производительность мобильного устройства отвечает процессор Apple A13 Bionic, который также присутствует в линейке iPhone 11.

iPhone SE имеет одну камеру на 12 мегапикселей без поддержки ночного режима. Корпус устройства защищен от воды и пыли по стандарту IP68. В компактном корпусе iPhone SE установлен аккумулятор емкостью 1821 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон также может восполнять заряд аккумуляторной батареи беспроводным методом с мощностью 7,5 Вт.

Наука и техника,Apple,
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