В России рекордно подешевел «классический» iPhone

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Доступный смартфон iPhone SE 2020 года выпуска упал в цене на 15 процентов, пишет портал Hi-Tech.Mail.Ru. В настоящее время модель предлагается по цене от 31 000 рублей.

Было отмечено, что снижение стоимости iPhone SE (2020) обусловлено выходом нового поколения недорого смартфона от американской компании Apple весной текущего года. В момент выхода на рынок iPhone SE оценивался в 40 000 рублей.

iPhone SE оборудован 4,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1334х750 пикселей и яркостью 625 нит. Каркас iPhone SE позаимствовал у версии iPhone 8, но за производительность мобильного устройства отвечает процессор Apple A13 Bionic, который также присутствует в линейке iPhone 11.