На YouTube появится новая полезная функция

Google анонсировала новую функцию в своём видеохостинге YouTube. С помощью графика, отображаемого над индикатором воспроизведения видео, можно будет выбрать наиболее интересные моменты, пропустив все другие.

Эта функция была доступна только для подписчиков YouTube Premium, но сейчас Google открыла её для всех пользователей. График показывает самые популярные части ролика, и именно его можно выбрать, пропустив все остальные. функция доступна и в приложении, и на сайте видеохостинга.