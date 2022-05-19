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22 минуты назад

Теперь на YouTube можно сразу выбирать самые интересные моменты без просмотра всего видео

Ferra.ru

Google анонсировала новую функцию в своём видеохостинге YouTube. С помощью графика, отображаемого над индикатором воспроизведения видео, можно будет выбрать наиболее интересные моменты, пропустив все другие.

На YouTube появится новая полезная функция
Фото: ferra.ruferra.ru

Эта функция была доступна только для подписчиков YouTube Premium, но сейчас Google открыла её для всех пользователей. График показывает самые популярные части ролика, и именно его можно выбрать, пропустив все остальные. функция доступна и в приложении, и на сайте видеохостинга.

«Если график высокий, значит, эта часть видео часто воспроизводилась. Вы можете использовать график, чтобы быстро найти и просмотреть такие моменты», — рассказали разработчики YouTube.

Наука и техника,Google,
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