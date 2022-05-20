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36 минут назад

В Роскомнадзоре призвали ужесточить ответственность за кражу персональных данных

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Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в ведомстве считают необходимым ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за хищение и торговлю персональными данными.

В Роскомнадзоре готовят жесткий ответ на недавние утечки данных россиян
Фото: RTRT

«Предложили бы проработать меры по увеличению ответственности, введению вплоть до уголовной ответственности... Нужно жёстко наказывать тех, кто формирует спрос на эти утечки», — цитирует его ТАСС.

23 марта Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов.

Позже мировой суд в Москве оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тыс. рублей за то, что данные пользователей оказались в открытом доступе.

Роскомнадзор,
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