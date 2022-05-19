Армия США заказала ядерные двигатели нового поколения

Как сообщает портал World Nuclear News, отдел оборонных инноваций США заказал фирмам Avalanche Energy и Ultra Safe Nuclear Technologies ядерные двигатели нового поколения. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что устройства предназначены для оснащения космических аппаратов.

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В рамках соглашения компания Avalanche Energy предоставит двигатель Orbitron, работающий за счет контролируемого термоядерного синтеза. Ultra Safe Nuclear Technologies займется изотопной батареей EmberCore, предназначенной для питания силовой установки. Сочетание этих технологий должно помочь в проведении длительных маневренных полетов.