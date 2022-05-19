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1 час назад

Армия США заказала новые космические технологии

Мария Иванова

Как сообщает портал World Nuclear News, отдел оборонных инноваций США заказал фирмам Avalanche Energy и Ultra Safe Nuclear Technologies ядерные двигатели нового поколения. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что устройства предназначены для оснащения космических аппаратов.

Армия США заказала ядерные двигатели нового поколения
Фото: USNCUSNC

В рамках соглашения компания Avalanche Energy предоставит двигатель Orbitron, работающий за счет контролируемого термоядерного синтеза. Ultra Safe Nuclear Technologies займется изотопной батареей EmberCore, предназначенной для питания силовой установки. Сочетание этих технологий должно помочь в проведении длительных маневренных полетов.

Подробности контракта засекречены, но первая демонстрация разработок в открытом космосе намечена на 2027 год.

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