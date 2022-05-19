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56 минут назад

Рогозин рассказал о мощности «Сармата»

Lenta.ruиещё 1

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

Рогозин рассказал о мощности «Сармата»
Фото: 

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — заявил он на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заменит советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Новая ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что дальность ракеты «Сармат» позволяет поразить весь континент.

В апреле Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

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Ранее в том же месяце на государственном испытательном полигоне Плесецк провели успешный пуск ракеты стационарного базирования «Сармат».

Наука и техника,Армия,Константин Сивков,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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