На Windows 11 появится долгожданная функция

Свежая версия Windows 11 позволяет разместить строку интернет-поиска прямо на рабочем столе — эта функция появилась в недавнем тестовом обновлении 25120.

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Как гласит техническая документация, включить строку поиска очень просто: достаточно лишь нажать правой клавишей мыши на рабочем столе и выбрать опцию «Показать дополнительные параметры» — «Показать поиск». Сейчас функционал т.н. «интерактивного контента» работает в тестовом режиме, Microsoft собирает отзывы и предложения пользователей.