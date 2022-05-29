Самые посещаемые сайты в 2022 году: от социальных сетей до поисковиков

Текущий 2022 год еще не закончился, но спустя почти шесть месяцев аналитики уже могут сделать некоторые выводы. Так, портал Statistics and Data опубликовал исследование о самых посещаемых сайтах года на данный момент. Рассказываем о его результатах.

Фото: quoteinspector.com quoteinspector.com

WhatsApp — 3 010 000 000 визитов

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На последнем месте расположилась веб-версия WhatsApp — одного из самых популярных мессенджеров в мире. После того, как приложение перешло в собственность Meta* ((признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), репутация WhatsApp потерпела некоторый ущерб, однако сложно отрицать, что в свое время мессенджер оказал сильное влияние на развитие коммуникационной индустрии. Некоторые даже ставят его в один ряд с другими революционными программами, вроде Skype.

Yahoo — 3 630 000 000 визитов

Поисковая система, начинавшаяся как студенческий проект двух аспирантов из Стэнфорда, уже долгое время входит в пятерку крупнейших поисковиков мира. Со стороны может показаться, что последние годы Yahoo все сильнее сдает позиции, но это далеко не так: согласно статистике за 2022 год, сайт все еще пользуется большой популярностью в ряде стран — особенно в Японии и Мексике.

«Яндекс» — 3 920 000 000 визитов

Ведущий российский поисковик также вырвался в лидеры, хотя на фоне зарубежных конкурентов его доля рынка сравнительно мала. Впрочем, за двадцать лет компания показала превосходные результаты в плане развития — одно время поисковый движок «Яндекса» даже входил в топ-50 самых популярных веб-страниц мира.

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Wikipedia — 5 500 000 000 визитов

Всемирная онлайн-энциклопедия становится все обширнее благодаря стараниям волонтеров, создающих и редактирующих статьи. Два года назад архив англоязычных текстов на Wikipedia преодолел историческую планку — 6 000 000 материалов. Правда, количество авторов, напротив, постоянно снижается: дефицит был зафиксирован еще десять лет назад.

Baidu — 5 620 000 000 визитов

Китайская поисковая система Baidu занимает примерно ту же долю на рынке, что и «Яндекс», но значительно обгоняет его по количеству визитов. В декабре 2021 Baidu был самым популярным поисковиком в Китае — им воспользовалось 86: от всех пользователей Интернета, проживающих в стране.

Instagram — 6 800 000 000 визитов (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

Некогда платформа для обмена красивыми фотографиями, Instagram — одна из крупнейших контент-площадок современности. Забавный факт: самым дорогостоящим инфлюенсером на платформе четыре года назад считалась Кайли Дженнер. Публикация рекламного материала на ее страница тогда якобы стоила один миллион долларов.

Twitter — 7 010 000 000 визитов

Социальной сети Twitter чуть ли не каждый год пророчат смерть, но ни один из негативных прогнозов до сих пор не сбылся. Совсем наоборот, платформа укрепляет свои позиции. Покупка компании Илоном Маском гарантированно будет одним из важнейших событий 2022 года, хотя пока что юридические процессы поставлены на паузу.

Facebook — 21 130 000 000 визитов (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

Личность Марка Цукерберга и имидж Meta как никогда противоречивы, но Facebook все равно остается лидирующей социальной сетью на рынке. Внезапный уход материнской компании в область VR-технологий произвел большой фурор, так что в будущем Facebook наверняка ждут значительные перемены.

YouTube — 35 910 000 000 визитов

Крупнейший видеохостинг на планете показывает стабильно высокие результаты. Последние несколько лет YouTube также активно заступает на территорию стриминга. Благодаря эксклюзивным контрактам платформа смогла привлечь ряд видных контент-мейкеров, покинувших главного конкурента площадки — Twitch.

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Google — 91 140 000 000 визитов