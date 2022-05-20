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49 минут назад

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить материалы с фейками о спецоперации

RT на русскомиещё 1

Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии «Википедии» удалить материалы, которые содержат недостоверную информацию о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

Роскомнадзор озвучил новое требование к «Википедии»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещённых на страницах англоязычной версии «Википедии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что материалы содержат недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

Wikimedia Foundation обязали открыть филиал в России

За неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

Ранее суд в Москве взыскал ещё 2 млн рублей с Wikimedia Foundation (фонда, поддерживающего работу Википедии) за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.

Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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