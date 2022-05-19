В Индии дважды за два месяца упал космический мусор

Власти исследуют фрагменты космического мусора, 12 мая упавшие в штате Гуджарат.
Отмечается, что они падали с громкими хлопками, обломки разлетелись по площади радиусом 15 км, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Среди упавших частей был черный сферический объект из металла весом 5 кг.
Пока власти и Индийская организация космических исследований не смогли точно выявить происхождение обломком. Как отмечают в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, это могут быть быть части 3-й ступени китайской ракеты Long March 3B.
В апреле на западе страны также упало несколько предметов. Индийские ученые провели осмотр на месте и определили, что это детали китайской ракеты.