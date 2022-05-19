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1 час назад

В Индии дважды за два месяца упал космический мусор

Gismeteo

Власти исследуют фрагменты космического мусора, 12 мая упавшие в штате Гуджарат.

В Индии дважды за два месяца упал космический мусор
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что они падали с громкими хлопками, обломки разлетелись по площади радиусом 15 км, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Среди упавших частей был черный сферический объект из металла весом 5 кг.

Пока власти и Индийская организация космических исследований не смогли точно выявить происхождение обломком. Как отмечают в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, это могут быть быть части 3-й ступени китайской ракеты Long March 3B.

В апреле на западе страны также упало несколько предметов. Индийские ученые провели осмотр на месте и определили, что это детали китайской ракеты.

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