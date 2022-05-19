Чистая прибыль Xiaomi снизилась на 36,1%

Чистая прибыль одного из мировых лидеров по производству смартфонов, китайской компании Xiaomi в первом квартале 2022 года составила 2,8 млрд юаней ($417,9 млн), что на 36,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в опубликованном в четверг отчетном докладе компании.

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Негативная динамика отмечена и по общей выручке, которая за январь-март составила 73,3 млрд юаней ($10,9 млрд). Спад данного показателя в годовом выражении был на уровне 14,3%. За указанный период в собственные научно-технические разработки компанией было вложено 3,5 млрд юаней ($522,3 млн), что на 16% превысило показатель первого квартала прошлого года.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге.