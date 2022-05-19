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25 минут назад

Ученые описали возможный вред экологии от ракет Falcon 9 Илона Маска

Газета.Ru

Слишком частые космические запуски могут серьезно загрязнить атмосферу. Статья об этом опубликована в Physics of Fluids.

Ученые описали возможный вред экологии от ракет Falcon 9
Фото: Bill Ingalls/NASA via APBill Ingalls/NASA via AP

В последние годы стоимость космических запусков существенно снизилась, что позволило увеличить их число. В 2021 году частные и государственные агентства запустили 133 ракеты, побив рекорд 45-летней давности.

Однако газы из ракетных двигателей, вероятно, оказывают влияние на экологию. Иоаннис Коккинакис из кипрского Университета Никосии оценил это влияние количественно с помощью компьютерного моделирования, взяв за основу ракету Falcon 9 компании SpaceX.

«Углеродный след ракеты не вызывает беспокойства, — пишут авторы. — Зато играют существенную роль частицы, содержащиеся в выхлопных газах. В основном это оксид алюминия и черный углерод. Эти частицы рассеивают и поглощают свет, а также меняют температуру стратосферы и потоки в ней».

Используемые учеными модели основаны на данных о топливе Falcon-9 и уравнениях, описывающих поведение газов. Исследователи проанализировали запуск, сравнив объем выхлопных газов, выпущенных во время одного километра подъема через определенный участок атмосферы. Выяснилось, что объем газа, который несет с собой ракета, невелик по сравнению с массой окружающего воздуха. Однако ракета выносит на высоту большие объемы воды и монооксида углерода, которых там почти бывает. Кроме того, во время пролета ракеты образуется большая масса оксидов азота, которые долго не рассеиваются.

В целом, по мнению ученых, при дальнейшем увеличении числа запусков в год экологии может быть нанесен вред, который необходимо оценить в ходе более углубленных исследований и предотвратить.

Наука и техника,SpaceX,
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