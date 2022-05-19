"Яндекс" рассказал о новых функция "Алисы"

Голосовой помощник Алиса получил 199 новых навыков, об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «Яндекса».

Фото: Яндекс Яндекс

Среди них есть возможность определения типа личности по Майерс-Бриггс, RPG-игра, функция расчета соотношения белков, жиров и углеводов в рационе, голосовой квест-лабиринт и многие другие.

Все навыки были разработаны участниками первой Всероссийской онлайн-олимпиады онлайн сервиса «Яндекс.Учебник» по информатике. Всего там было разработано 275 навыков, но модерацию прошли лишь 199.

Свои силы в IT-сфере опробовали почти 90 тыс. школьников 6–11-х классов. Сообщается, что для участия в олимпиаде не требовалась предварительная подготовка – школьники посмотрели короткие обучающие ролики с основами программирования и сразу применили полученные знания в решении задач.

На первом этапе они соревновались в логическом мышлении, программировании ровера и написании кода на Python. Прошедшие во второй этап – онлайн-хакатон – разрабатывали собственные проекты и программировали навыки для Алисы.

«Олимпиада по информатике — пожалуй, самый простой способ показать, что программировать может каждый», — сказал Влад Степанов, руководитель направления «Информатика» образовательной онлайн-платформы «Яндекс.Учебник».