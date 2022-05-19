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1 час назад

Обнаружено ранее не наблюдавшаяся функция клеток почек

Ferra.ru

Исследователи из Университета Джона Хопкинса изучили действующие механические силы и обнаружили ранее не наблюдавшееся насосное действие клеток почек.

Обнаружено ранее не наблюдавшаяся функция клеток почек
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вся кровь в вашем теле проходит через почки десятки раз в день, проходя через крошечные трубки и фильтрующие устройства, прежде чем "чистая" кровь попадает обратно в кровоток. Но механические силы, необходимые для этого, были непонятны - ведь эпителиальные клетки, выстилающие эти трубки, считались неподвижными.

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса смоделировали орган с помощью искусственного микрофлюидного почечного насоса. В этой установке жидкость проходит из микроканала, через культивированные эпителиальные клетки почек и во второй микроканал, а устройство регистрирует давление жидкости в различных областях.

Команда наблюдала, как эпителиальные клетки почек работают как механические жидкостные насосы. Они активно создавали градиент давления жидкости, который приводил жидкость в движение в определенном направлении, как обычный бытовой водяной насос.

В последующих экспериментах команда исследовала, как функция этих клеток может измениться в случае болезни. Было обнаружено, что больные клетки перекачивают жидкость в направлении, противоположном направлению движения здоровых клеток. Это изменило профиль давления в почечных трубочках и изменило их форму, что могло сыграть важную роль в развитии кист.

Затем исследователи протестировали лекарство под названием толваптан, которое используется для замедления прогрессирования ADPKD, в микрофлюидном устройстве, чтобы изучить его действие. Они обнаружили, что препарат заставляет клетки снижать поток перекачки и градиент давления, что замедляет развитие кист.

Команда говорит, что это открытие может открыть новые потенциальные лекарства или методы лечения, а устройство может найти применение в качестве инструмента для скрининга ADPKD и других заболеваний почек и органов.

Наука и техника,Джон Хопкинс,
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