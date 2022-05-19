Google ограничили белорусских пользователей

Компания Google запретила пользователям из Белоруссии загружать и обновлять платные приложения, в том числе Google Chrome. Соответствующая информация появилась на сайте Android Police, раньше эти ограничения касались лишь российских пользователей.
В отличие от россиян белорусы по-прежнему могут делать внутренние покупки и оформлять подписки в бесплатных приложениях.
Кроме того, для жителей Белоруссии по-прежнему доступны установка и обновление бесплатных приложений.
10 марта Google приостановила возможность покупки игр и приложений, а также оформления платных подписок на гаджетах под управлением ОС Android. C 5 мая компания заблокировала загрузку и обновление платных приложений для российских разработчиков.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в приложении Qiwi перестал работать способ пополнения кошелька Apple ID, который использовался для оплаты покупок и подписок в App Store.