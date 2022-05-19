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1 час назад

Google запретил белорусским пользователям загружать платные приложения

Газета.Ru

Компания Google запретила пользователям из Белоруссии загружать и обновлять платные приложения, в том числе Google Chrome. Соответствующая информация появилась на сайте Android Police, раньше эти ограничения касались лишь российских пользователей.

Google ограничили белорусских пользователей
Фото: Газета.руГазета.ру

В отличие от россиян белорусы по-прежнему могут делать внутренние покупки и оформлять подписки в бесплатных приложениях.

Кроме того, для жителей Белоруссии по-прежнему доступны установка и обновление бесплатных приложений.

10 марта Google приостановила возможность покупки игр и приложений, а также оформления платных подписок на гаджетах под управлением ОС Android. C 5 мая компания заблокировала загрузку и обновление платных приложений для российских разработчиков.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в приложении Qiwi перестал работать способ пополнения кошелька Apple ID, который использовался для оплаты покупок и подписок в App Store.

Наука и техника,Qiwi,Google,Apple,
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