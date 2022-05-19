Нейросеть SberDevices может заменить копирайтеров и новостников

«Мы в SberDevices активно работаем над развитием NLP-технологий и стремимся создавать нейросети, которые смогут взять на себя рутинную работу и помогут пользователям экономить время и ресурсы. Сервисы поддерживают разные форматы и могут быть использованы для информационных проектов и рекламных целей, что позволит им стать удобным подспорьем для редакторов и копирайтеров. Также модель ʺСуммаризаторʺ можно использовать в обучении для ускорения работы с объемными текстами», — отметил вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка, SberDevices Денис Филиппов.