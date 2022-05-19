Нейросеть SberDevices может заменить копирайтеров и новостников

Команда SberDevices создала нейросетевые сервисы для рерайтинга и сокращения текстов любой длины и формата на русском языке, которые могут быть использованы, например, в копирайтинге, новостных изданиях или для создания рекламных материалов, сообщает пресс-служба Сбера. Нейросети были обучены на базе генеративной модели ruT5 на большом количестве материалов разной длины, стилистики и жанров.
Демоверсия сервисов, работающих на основе нейросетевых генеративных моделей из подборки ruGPT-3 & family, опубликована для бесплатного использования на маркетплейсе AI Services. Он, в свою очередь, размещен в SberCloud ML Space — платформе для ML-разработки полного цикла. Подключение к демосервисам доступно в привычном интерфейсе Swagger. Пользователи также могут получить тестовый доступ к платформе ML Space для запуска промышленных версий сервисов и всей подборки ruGPT-3 & family, включая эксклюзивные ruDALL-E, ruGPT-3 и ruCLIP, на высокопроизводительной инфраструктуре SberCloud.
Пользователям доступны несколько моделей: «Рерайтер» способен переписать любой текст другими словами с сохранением смысла вне зависимости от длины и формата, а «Суммаризатор» позволяет создать перефразированное сжатое изложение исходного текста, сохраняющее его главные тезисы.
«Мы в SberDevices активно работаем над развитием NLP-технологий и стремимся создавать нейросети, которые смогут взять на себя рутинную работу и помогут пользователям экономить время и ресурсы. Сервисы поддерживают разные форматы и могут быть использованы для информационных проектов и рекламных целей, что позволит им стать удобным подспорьем для редакторов и копирайтеров. Также модель ʺСуммаризаторʺ можно использовать в обучении для ускорения работы с объемными текстами», — отметил вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка, SberDevices Денис Филиппов.