WhatsApp получит функцию из популярной соцсети

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию для Android, в которой изменили способ публикации ссылок в статусах контактов. Об этом стало известно специалистам новостного портала WABetaInfo.
Новый вид представляет собой расширенный предварительный просмотр – вместо обычной ссылки пользователь видит окошко с названием и содержанием ресурса, на который ведет расширенная в статусе ссылка.
Предварительный просмотр ссылок делает статусы WhatsApp еще более похожими на свой аналог историй из Instagram* (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Нововведение призвано улучшить пользовательский опыт.
Пока новая функция находится в стадии разработки, и информации о том, когда она будет доступна рядовым пользователям мессенджера, нет.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что пользователи WhatsApp смогут незаметно для других покидать групповые чаты. Уведомление о выходе участника из беседы получают только администраторы. Сейчас, если пользователь решает покинуть чат, то об этом уведомляются все участники – соответствующее сообщение появляется в беседе.