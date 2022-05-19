WhatsApp получит функцию из популярной соцсети

Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию для Android, в которой изменили способ публикации ссылок в статусах контактов. Об этом стало известно специалистам новостного портала WABetaInfo.

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Новый вид представляет собой расширенный предварительный просмотр – вместо обычной ссылки пользователь видит окошко с названием и содержанием ресурса, на который ведет расширенная в статусе ссылка.

Предварительный просмотр ссылок делает статусы WhatsApp еще более похожими на свой аналог историй из Instagram* (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Нововведение призвано улучшить пользовательский опыт.

Пока новая функция находится в стадии разработки, и информации о том, когда она будет доступна рядовым пользователям мессенджера, нет.