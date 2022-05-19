Xiaomi представила умную кастрюлю со множеством функций

Китайский производитель техники Xiaomi представил многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH Cooking Pot с разными интеллектуальными режимами готовки, об этом сообщил новостной портал Gizmochina.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Устройство предлагает пользователю семь режимов готовки, среди которых жарка, тушение, варка и другие. Они отличаются друг от друга разными кривыми нагрева, которые позволяют точно контролировать температуры на каждом этапе приготовления.

Устройство также автоматически переходит в так называемый режим защиты, чтобы предотвратить пригорание и пережаривание пищи.

Кастрюля MIJIA Smart IH Cooking Pot оснащена OLED-дисплеем на ручке, при помощи которого можно регулировать время и температуру приготовления.

Кроме того, MIJIA Smart IH Cooking Pot поддерживает приложения на смартфоне для интеллектуального управления кастрюлей. Устройство также предлагает более 100 рецептов знаменитостей, взятых из интернета.