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1 час назад

Xiaomi представила умную кастрюлю, не позволяющую испортить еду при готовке

Газета.Ruиещё 1

Китайский производитель техники Xiaomi представил многофункциональную кастрюлю MIJIA Smart IH Cooking Pot с разными интеллектуальными режимами готовки, об этом сообщил новостной портал Gizmochina.

Xiaomi представила умную кастрюлю со множеством функций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Устройство предлагает пользователю семь режимов готовки, среди которых жарка, тушение, варка и другие. Они отличаются друг от друга разными кривыми нагрева, которые позволяют точно контролировать температуры на каждом этапе приготовления.

Устройство также автоматически переходит в так называемый режим защиты, чтобы предотвратить пригорание и пережаривание пищи.

Кастрюля MIJIA Smart IH Cooking Pot оснащена OLED-дисплеем на ручке, при помощи которого можно регулировать время и температуру приготовления.

Кроме того, MIJIA Smart IH Cooking Pot поддерживает приложения на смартфоне для интеллектуального управления кастрюлей. Устройство также предлагает более 100 рецептов знаменитостей, взятых из интернета.

Итоговая цена умной кастрюли будет составлять $133.

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