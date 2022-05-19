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1 час назад

Зонд Solar Orbiter снял на видео Солнце с максимально близкого расстояния

Naked-Science.ru

Космический аппарат Solar Orbiter заснял на видео Солнце во время прохождения перигелия, в этот момент зонд впервые прошел на расстоянии в 0,32 а.е. от Солнца. Это случилось 27 марта 2022 года.

Исследователи отмечают, что в это время аппарат находился внутри орбиты Меркурия, а его тепловой экран нагревался до 500°C. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видео нашей звезды в 4K-разрешении.

Изображения сделаны ультрафиолетовым тепловизором Solar Orbiter и показывают Солнце на длине волны 17 нм.

Наука и техника,Видео,Европейское космическое агентство,
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