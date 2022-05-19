Космический аппарат Solar Orbiter заснял на видео Солнце во время прохождения перигелия, в этот момент зонд впервые прошел на расстоянии в 0,32 а.е. от Солнца. Это случилось 27 марта 2022 года.
Исследователи отмечают, что в это время аппарат находился внутри орбиты Меркурия, а его тепловой экран нагревался до 500°C. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало видео нашей звезды в 4K-разрешении.
Изображения сделаны ультрафиолетовым тепловизором Solar Orbiter и показывают Солнце на длине волны 17 нм.