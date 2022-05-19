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52 минуты назад

В предполагаемом снимке снежного человека с Google Maps узнали тещу

Lenta.ru

Пользователи Reddit поспорили из-за предполагаемого снимка снежного человека, замеченного одним из них на Google Maps. На дискуссию обратило внимание издание Daily Star.

В снимке снежного человека с Google Maps узнали тещу
Фото:  скриншот Google Maps / Reddit скриншот Google Maps / Reddit

Один из пользователей Reddit заявил, что обнаружил на Google Maps убедительное доказательство существования бигфута. Он приложил к своему посту снимок холма, на который поднимается одинокая фигура, напоминающая стереотипные изображения снежного человека.

Пользователи Reddit поставили под вопрос подлинность фотографии. «Ха, и какие это координаты?» — написал один из них. Другой принялся настаивать, что узнал в снежном человеке свою тещу.

Ранее сообщалось, что странное существо, напоминающее снежного человека, напугало жителей канадской провинции Британская Колумбия. Они ехали на автомобиле и увидели огромную фигуру на обочине.

Наука и техника,Google,
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