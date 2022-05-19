Стало известно о новой масштабной утечке данных россиян

База данных студентов бизнес-школы «Сколково» была слита в Telegram-каналы, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на слова основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна.

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По его словам, база содержит около 420 тыс. уникальных записей о студентах «Сколково». Они включают в себя ФИО, номера телефонов, электронные адреса, даты рождения, места работы и должности, а также хешированные пароли для входа в систему и выставленные счета за обучения.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, среди утекших данных нет номеров карт, поэтому средства жертв останутся в безопасности. Однако содержащиеся там сведения можно использовать для спама или попыток фишинга.

В самой бизнес-школе «Сколково» заявили, что проводят проверку появившейся информации о том, что в открытый доступ попали данные пользователей сайта. Там также обратились в правоохранительные органы по поводу возможного инцидента, подчеркнули представители учебного заведения.