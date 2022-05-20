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26 минут назад

Работники Twitter заявили, что сделку с Маском не приостановили

Газета.Ruиещё 1

Сделка по продаже социальной сети Twitter Илону Маску не была приостановлена, как ранее заявлял сам предприниматель. В настоящее время она продвигается по плану, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на сотрудников компании.

В Twitter раскрыли детали сделки с Маском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde) заявила работникам на общем собрании, что "нет такого понятия, как простановка сделки"... Она опровергла заявления Маска, сделанные на прошлой неделе, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети", - сказано в публикации агентства.

Недавно Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока он не получит от главы соцсети Парага Агравалы данные о наличии менее 5% фейковых аккаунтов среди пользователей сервиса.

На прошлой неделе Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.

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