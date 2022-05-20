В Twitter раскрыли детали сделки с Маском

"Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde) заявила работникам на общем собрании, что "нет такого понятия, как простановка сделки"... Она опровергла заявления Маска, сделанные на прошлой неделе, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети", - сказано в публикации агентства.