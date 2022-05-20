В Twitter раскрыли детали сделки с Маском

Сделка по продаже социальной сети Twitter Илону Маску не была приостановлена, как ранее заявлял сам предприниматель. В настоящее время она продвигается по плану, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на сотрудников компании.
"Главный юрист и глава отдела политики Twitter Виджая Гадде (Vijaya Gadde) заявила работникам на общем собрании, что "нет такого понятия, как простановка сделки"... Она опровергла заявления Маска, сделанные на прошлой неделе, о том, что он приостанавливает сделку, пока не узнает больше о количестве ботов и спам-аккаунтов в социальной сети", - сказано в публикации агентства.
Недавно Маск заявил, что сделка по покупке Twitter не будет завершена, пока он не получит от главы соцсети Парага Агравалы данные о наличии менее 5% фейковых аккаунтов среди пользователей сервиса.
На прошлой неделе Маск сообщил, что приостановил сделку по покупке Twitter до окончания проверки количества фейковых аккаунтов на площадке.