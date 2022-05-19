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13 минут назад

Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в России

Национальная Служба Новостейиещё 2

Отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в РФ
Фото: ТАССТАСС

«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV.

Ранее стало известно, что бета-версия RuStore будет запущена 25 мая. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Бета-версия содержит кабинет разработчика, листинг приложений, интеграцию системы безопасности от «Лаборатории Касперского», пишет Ura.ru.

Наука и техника,Владимир Кириенко,Максут Шадаев,Лаборатория Касперского,
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