RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в РФ

Отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

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«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV.