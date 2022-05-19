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55 минут назад

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны

ТАССиещё 1

Космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с Плесецка со спутником в интересах МО
Фото: ТАССТАСС

"В четверг, 19 мая, в 11 часов 03 минуты с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сообщили в ведомстве.

По его данным, предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.

"Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты космического назначения", - добавили в министерстве.

"Стартовавшая в 11 часов 03 минуты (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1а" в 11 часов 06 минуты (мск) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС", - отмечается в сообщении.

Наука и техника,Минобороны России,
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