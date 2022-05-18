Лесные пожары связали с развитием раковых заболеваний

Лесные пожары провоцируют развитие ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли канадские ученые в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале he Lancet Planetary Health.

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Эпидемиологи и аналитики из университетов Канады провели популяционное исследование 2 млн жителей страны и проанализировали статистику заболеваемости раком и смертности от онкологических заболеваний в стране с 1996 по 2015 годы.

Ученые пришли к выводу, что люди, живущие в удаленности от 20 до 50 км от лесных пожаров и подвергавшиеся воздействию пожаров длительное время, на 4,9% чаще заболевали раком легких и на 10% - раком головного мозга.

Авторы исследования считают, что ученым необходимо вести дальнейшую работу по оценке вредного воздействия на здоровье человека канцерогенов, попадающих в атмосферу во время лесных пожаров.