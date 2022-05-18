В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
26 минут назад

Лесные пожары связали с развитием раковых заболеваний

Вероника Полынина

Лесные пожары провоцируют развитие ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли канадские ученые в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале he Lancet Planetary Health.

Лесные пожары связали с развитием раковых заболеваний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эпидемиологи и аналитики из университетов Канады провели популяционное исследование 2 млн жителей страны и проанализировали статистику заболеваемости раком и смертности от онкологических заболеваний в стране с 1996 по 2015 годы.

Ученые пришли к выводу, что люди, живущие в удаленности от 20 до 50 км от лесных пожаров и подвергавшиеся воздействию пожаров длительное время, на 4,9% чаще заболевали раком легких и на 10% - раком головного мозга.

Авторы исследования считают, что ученым необходимо вести дальнейшую работу по оценке вредного воздействия на здоровье человека канцерогенов, попадающих в атмосферу во время лесных пожаров.

«Длительное воздействие лесных пожаров может увеличить риск рака легких и опухолей головного мозга. Необходима дальнейшая работа для долгосрочных оценок воздействия лесных пожаров, которые охватывают сложную смесь загрязнителей окружающей среды, выбрасываемых во время этих событий», - говорится в статье.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители