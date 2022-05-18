Лесные пожары связали с развитием раковых заболеваний

Лесные пожары провоцируют развитие ряда онкологических заболеваний. К такому выводу пришли канадские ученые в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале he Lancet Planetary Health.
Эпидемиологи и аналитики из университетов Канады провели популяционное исследование 2 млн жителей страны и проанализировали статистику заболеваемости раком и смертности от онкологических заболеваний в стране с 1996 по 2015 годы.
Ученые пришли к выводу, что люди, живущие в удаленности от 20 до 50 км от лесных пожаров и подвергавшиеся воздействию пожаров длительное время, на 4,9% чаще заболевали раком легких и на 10% - раком головного мозга.
Авторы исследования считают, что ученым необходимо вести дальнейшую работу по оценке вредного воздействия на здоровье человека канцерогенов, попадающих в атмосферу во время лесных пожаров.
«Длительное воздействие лесных пожаров может увеличить риск рака легких и опухолей головного мозга. Необходима дальнейшая работа для долгосрочных оценок воздействия лесных пожаров, которые охватывают сложную смесь загрязнителей окружающей среды, выбрасываемых во время этих событий», - говорится в статье.