Сеть лабораторий «Гемотест» подтвердила взлом базы данных, которая содержала персональные сведения клиентов медучреждения. Об этом сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на портал «Юраптека». Ранее компания сообщала только о проведении расследования киберинцидента.
Факт взлома был подтвержден в письме, подписанном медицинским директором сети Татьяной Песковой, которое получил один из пострадавших клиентов.
«22 апреля 2022 года был выявлен факт хакерской атаки и несанкционированного доступа к информационному ресурсу «Гемотеста» путем взлома», — говорится в письме.
Хотя в компании признали взлом информационной системы, там поставили под сомнение масштаб утечки, случившейся в результате инцидента. Ранее сообщалось, что в продаже на теневых форумах появилась база данных, содержащая информацию о 30 миллионах клиентов «Гемотеста»: номера телефонов, ФИО и результаты тестов.