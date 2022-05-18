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44 минуты назад

Появились новые подробности об утечке данных из «Гемотеста»

Газета.Ru

Сеть лабораторий «Гемотест» подтвердила взлом базы данных, которая содержала персональные сведения клиентов медучреждения. Об этом сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на портал «Юраптека». Ранее компания сообщала только о проведении расследования киберинцидента.

Сеть лабораторий «Гемотест» подтвердила взлом базы данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Факт взлома был подтвержден в письме, подписанном медицинским директором сети Татьяной Песковой, которое получил один из пострадавших клиентов.

«22 апреля 2022 года был выявлен факт хакерской атаки и несанкционированного доступа к информационному ресурсу «Гемотеста» путем взлома», — говорится в письме.

Хотя в компании признали взлом информационной системы, там поставили под сомнение масштаб утечки, случившейся в результате инцидента. Ранее сообщалось, что в продаже на теневых форумах появилась база данных, содержащая информацию о 30 миллионах клиентов «Гемотеста»: номера телефонов, ФИО и результаты тестов.

Наука и техника,Общество,Павел Чиков,
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