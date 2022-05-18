Сеть лабораторий «Гемотест» подтвердила взлом базы данных, которая содержала персональные сведения клиентов медучреждения. Об этом сообщил юрист Павел Чиков со ссылкой на портал «Юраптека». Ранее компания сообщала только о проведении расследования киберинцидента.

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Факт взлома был подтвержден в письме, подписанном медицинским директором сети Татьяной Песковой, которое получил один из пострадавших клиентов.

«22 апреля 2022 года был выявлен факт хакерской атаки и несанкционированного доступа к информационному ресурсу «Гемотеста» путем взлома», — говорится в письме.