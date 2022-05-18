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1 час назад

Поставки ноутбуков и смартфонов в Россию рухнули

Мария Иванова

Издание Washington Post сообщает, что, по словам министра торговли США Джины Раймондо, в марте Китай резко сократил экспорт электроники в РФ, опасаясь повторных санкций со стороны американского правительства. По информации ведомства, поставки смартфонов и телекоммуникационных технологий снизились на 66% и 96% соответственно. Экспорт ноутбуков упал на 40%.

Поставки ноутбуков и смартфонов в Россию рухнули
Фото: РосэлектроникаРосэлектроника

Хотя изначальные ограничения США не затрагивали смартфоны и ноутбуки, эксперты считают, что многие компании полностью остановили деятельность на территории России чтобы перестраховаться. Ранее Financial Times утверждала, что китайские фирмы Oppo, Huawei и Xiaomi вдвое сократили экспорт смартфонов в РФ, хотя последние две официально не комментировали ситуацию вокруг ограничений.

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