Поставки ноутбуков и смартфонов в Россию рухнули

Издание Washington Post сообщает, что, по словам министра торговли США Джины Раймондо, в марте Китай резко сократил экспорт электроники в РФ , опасаясь повторных санкций со стороны американского правительства. По информации ведомства, поставки смартфонов и телекоммуникационных технологий снизились на 66% и 96% соответственно. Экспорт ноутбуков упал на 40%.

Хотя изначальные ограничения США не затрагивали смартфоны и ноутбуки, эксперты считают, что многие компании полностью остановили деятельность на территории России чтобы перестраховаться. Ранее Financial Times утверждала, что китайские фирмы Oppo, Huawei и Xiaomi вдвое сократили экспорт смартфонов в РФ, хотя последние две официально не комментировали ситуацию вокруг ограничений.