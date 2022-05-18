В России создали летающий автомобиль

«Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы», — заявил Савельев.