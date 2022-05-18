В России создали летающий автомобиль

Опытный образец российского летающего автомобиля «Циклокар» уже создан и сейчас готовится к испытаниям. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает РИА новости.
«Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы», — заявил Савельев.
По словам главы Минтранса, длина «Циклокара» составляет шесть метров, а ширина — два метра. Летающий автомобиль может совершать полеты на дальность до 500 км, развивая при этом скорость до 250 км/ч.
«Циклокар» разработан Институтом теплофизики сибирского отделения РАН. Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020». При этом предполагаемая масса будущего автомобиля — более 2 тонн.