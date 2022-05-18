В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
39 минут назад

В России создали летающий автомобиль

Елена Прошина

Опытный образец российского летающего автомобиля «Циклокар» уже создан и сейчас готовится к испытаниям. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев, сообщает РИА новости.

«Я мог, конечно, говорить про летающий автомобиль — "Циклокар" — у нас тоже такой есть проект в стране, в ближайшем обозримом будущем мы надеемся увидеть его летающим. Это уже не фантастика, это опытные образцы», — заявил Савельев.

По словам главы Минтранса, длина «Циклокара» составляет шесть метров, а ширина — два метра. Летающий автомобиль может совершать полеты на дальность до 500 км, развивая при этом скорость до 250 км/ч.

«Циклокар» разработан Институтом теплофизики сибирского отделения РАН. Прототип 60-килограммового аппарата вертикального взлета и посадки на циклических движителях впервые был представлен в августе 2020 года на выставке международного военно-технического форума «Армия-2020». При этом предполагаемая масса будущего автомобиля — более 2 тонн.

Наука и техника,Видео,Виталий Савельев,Минтранс РФ,РАН,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители