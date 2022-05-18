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1 час назад

MSI выпустит сверхмощный игровой ноутбук Titan GT77 на базе Alder Alake-HX

Елена Прошина

Компания MSI сообщила о выходе нового игрового ноутбука Titan GT77. Производитель отмечает, что он станет первой в мире мобильной системой, которая будет потреблять не менее 250 Вт. Об этом сообщает 3DNews.

MSI выпустит сверхмощный игровой ноутбук Titan GT77 на базе Alder Alake-HX
Фото: ReutersReuters

Как уточнили в MSI, совокупная мощность CPU и GPU системы составит 250 Вт, без учета дополнительных комплектующих. Titan GT77 будет оборудован на базе процессоров Intel Core 12-го поколения, а также оснащен производительными чипами Alder Lake-HX, предлагающими до 16 физических ядер с частотой до 5 ГГц.

Толщина ноутбука составит 23 мм, он получит специальную систему вентиляции в задней части корпуса, что является характерной чертой лэптопов данной серии. В составе системы охлаждения новинки будут использоваться четыре вентилятора и семь теплопроводящих трубок.

Также лэптоп будет оборудован четырьмя разъемами для ОЗУ и четырьмя разъемами для твердотельных NVMe-накопителей, дисплеями с разрешением 4K, 1440p или 1080p и кадровой частотой до 360 Гц, а также механической RGB-клавиатурой SteelSeries с переключателями Cherry MX с ходом 1,8 мм. Когда ноутбук появится в продаже, производитель не уточняет.

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