Лучшие китайские смартфоны: топ-10 в 2022 году

Китайские мобильные телефоны всегда пользовались достаточно большой популярностью на российском рынке. Пока крупные западные бренды вновь и вновь завышают цены за незначительные улучшения, производители из Китая спокойно составляют им конкуренцию за гораздо меньшие деньги — прилагательное «китайский» давным-давно перестало быть синонимом низкого качества. Но какой из них лучше выбрать? На что стоит обратить внимание? Как раз об этом мы и расскажем во всех подробностях.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Honor 50

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Процессор: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G

Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G Дисплей: 6,57 дюйма, OLED, 120 Гц

6,57 дюйма, OLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/128, 8/256 ГБ

6/128, 8/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 108 Мп, f/1.9, (Wide), 1/1.52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 120˚, 17 мм (Ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (Macro); 2 Мп, f/2,4, (Depth)

108 Мп, f/1.9, (Wide), 1/1.52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 120˚, 17 мм (Ultrawide); 2 Мп, f/2.4, (Macro); 2 Мп, f/2,4, (Depth) Аккумулятор: 4300 мАч

4300 мАч Габариты : 16 х 7,3 х 0,78 см

: 16 х 7,3 х 0,78 см Вес: 175 г

175 г Цена: от 34 500 руб ($539)

Honor

Honor 50 — первый смартфон бренда, вышедший на глобальном рынке после того, как Huawei продала компанию. Это первый за долгое время мобильник Honor, официально поддерживающий приложения Google: хороший знак, что фирма не собирается сдавать позиции. Модель получила процессор Snapdragon 778G, который обеспечивает неплохую производительность, но за такую стоимость было бы здорово иметь больше 6 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации. Разъем для наушников тоже не помешал бы.

Впрочем, главное преимущество Honor 50 — это внешний вид. Хотя дизайн смартфона смотрится немного стандартно, благодаря тонкому корпусу и премиальной выделке он выглядит чуть дороже большинства других телефонов той же ценовой категории. К тому же, прекрасный изогнутый OLED-дисплей показывает впечатляющие результаты для бюджетного сегмента. Если вы ищете мобильник с большим экраном, который не выглядит слишком громоздким, то Honor 50 — лучший бюджетный китайский смартфон по цене и качеству.

Тыловая камера на 108 Мп также радует, но остальные объективы на задней панели смартфона скорее попусту занимают свободное место. Зато селфи на фронтальной камере получаются отличные, а широкие настройки видеозаписи делают смартфон достойным устройством для создания влогов.

Realme GT 2 Pro

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Дисплей: 6,7 дюйма, AMOLED, 120 Гц

6,7 дюйма, AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

8/128, 8/256, 12/256, 12/512 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 50 Мп, f/1,8, 24 мм (Wide), 1/1,56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 Мп, f/2,2, 15 мм, 150˚ (Ultrawide), 1/2,76", 0,64µm; 3 Мп, f/3.3, 20 мм (Microscope), AF, 40x зум

50 Мп, f/1,8, 24 мм (Wide), 1/1,56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS; 50 Мп, f/2,2, 15 мм, 150˚ (Ultrawide), 1/2,76", 0,64µm; 3 Мп, f/3.3, 20 мм (Microscope), AF, 40x зум Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,3 х 7,5 х 0,82 см

16,3 х 7,5 х 0,82 см Вес: 189/199 г

189/199 г Цена: от 41 500 руб ($648)

Realme

На данный момент среди современных смартфонов мало какой может предложить то же соотношение цены и производительности, что Realme GT 2 Pro. Это один из первых смартфонов в мире, снабженных самым мощным процессором Snapdragon 8 Gen 1 и сертификацией Google Performance класса 12. GT 2 Pro также оснащен самым большим экраном за всю историю Realme. При разрешении WQHD+ (1440х3216) технология Super Reality Display обеспечивает высокое качество и частоту обновления картинки.

Предыдущие смартфоны Realme зачастую не могли похвастать хорошей камерой, но здесь ситуация значительно лучше. Хотя старый датчик изображения не лишен изъянов, модуль камеры GT 2 Pro компенсирует недостаток качества за счет своей универсальности. Сверхширокоугольная камера на 50 Мп позволяет снимать обширные панорамы на разном фокальном расстоянии. Макроскопический объектив ощущается как рекламная фишка, но при хорошем освещении с его помощью можно запечатлеть интересные снимки. Телефон также поддерживает видеозапись в разрешении 8К на скорости не выше 24 кадров в секунду.

Конечно, флагману Realme не хватает некоторых функций, которые мы привыкли видеть на премиальных устройствах: в первую очередь, возможности беспроводной зарядки и влагостойкости. Но даже так GT 2 Pro сделал серьезный шаг вперед на фоне предшественников. Следующие модели наверняка окажутся еще более любопытными.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Процессор: Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G

Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц

6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/64, 6/128, 8/128 ГБ

6/64, 6/128, 8/128 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 108 Мп, f/1,9, 26мм (Wide), 1/1,52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2,2, 118˚ (Ultrawide), 1/4,0", 1,12µm; 5 Мп, f/2,4, (Macro), AF; 2 Мп, f/2,4, (Depth)

108 Мп, f/1,9, 26мм (Wide), 1/1,52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2,2, 118˚ (Ultrawide), 1/4,0", 1,12µm; 5 Мп, f/2,4, (Macro), AF; 2 Мп, f/2,4, (Depth) Аккумулятор: 5020 мАч

5020 мАч Габариты: 16,4 х 7,6 х 0,81 см

16,4 х 7,6 х 0,81 см Вес: 193 г

193 г Цена: от 25 900 руб ($400)

Xiaomi

Redmi Note 10 Pro — один из лучших бюджетных смартфонов на сегодняшний день. Xiaomi, как обычно, предлагает достойное качество за приемлемую цену. Прежде всего, похвалы заслуживает экран. 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма поддерживает разрешение FullHD+ и HDR10 — по меркам среднего сегмента это более чем хорошие характеристики.

Но главная фишка Note 10 Pro — это невероятный для столь низкой цены 108-мегапиксельный объектив. Модуль камер также включает в себя широкоугольный объектив на 8 Мп, телемакро на 5 Мп и 2-мегапиксельный датчик глубины: по эффективности они не дотягивают до главной камеры, но все равно обеспечивают неплохие снимки. Правда, оптическая стабилизация изображения отсутствует — как на фото, так и на видео. При плохом освещении качество картинки падает, но что ж поделать: инженеры Xiaomi и так проделали колоссальную работу.

Наконец, сравнительно свежий процессор Qualcomm Snapdragon 732G обеспечивает стабильную производительность — если бы он еще и поддерживал 5G, то было бы вообще замечательно. Но в остальном функционал Redmi Note 10 Pro не подкачал. Разъем для наушников, сканер отпечатка пальца под экраном, встроенный ИК-излучатель, энергоемкая батарея — полный набор полезных мелочей.

Poco X4 Pro 5G

Процессор: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц

6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/64, 6/128, 8/128, 8/256 ГБ

6/64, 6/128, 8/128, 8/256 ГБ Слот для карты памяти: microSDXC

microSDXC Камеры: 108 Мп, f/1,9, 26мм (Wide), 1/1,52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 118˚ (Ultrawide), 1/4", 1,12µm; 2 Мп, f/2,4 (Macro)

108 Мп, f/1,9, 26мм (Wide), 1/1,52", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2.2, 118˚ (Ultrawide), 1/4", 1,12µm; 2 Мп, f/2,4 (Macro) Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,4 х 7,6 х 0,81 см

16,4 х 7,6 х 0,81 см Вес: 205 г

205 г Цена: от 30 000 руб ($469)

Xiaomi

Poco 4X Pro 5G серьезно превосходит предыдущие модели линейки в плане функционала и визуального дизайна. Несмотря на пластиковый корпус, который наверняка оттолкнет часть аудитории, смартфон замечательно выглядит — его внешний вид держится на уровне дорогостоящих флагманов многих других производителей. Впрочем, 4X Pro 5G достоин внимания не только благодаря эффектной внешности. Даже бюджетные мобильники Poco всегда подкупали качественным экраном, и данная модель не исключение: 120-герцовый AMOLED-дисплей поддерживает технологию HDR10+.

Модуль камер также предлагает все необходимое. Основной 108-мегапиксельный объектив обеспечивает качественные фотографии, хотя без оптической стабилизации изображения качество все же не может сравниться с премиальными аналогами. Широкоугольный объектив на 8 Мп тоже неплох, но камера для макросъемки на 2 Мп однозначно оставляет желать лучшего. С другой стороны, широкие настройки цветокоррекции позволяют сохранить высокий уровень цветопередачи вне зависимости от объектива, даже если переключаться между ними прямо во время съемки.

Из минусов телефона можно отметить разве что средненький процессор Snapdragon 695 5G, который уступает более мощным чипам в производительности, и редкие обновления прошивки.

Nubia Red Magic 7

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Дисплей: 6,8 дюйма, AMOLED, 165 Гц

6,8 дюйма, AMOLED, 165 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128, 12/128, 12/256, 16/256, 18/256, 16/512 ГБ

8/128, 12/128, 12/256, 16/256, 18/256, 16/512 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 64 Мп, f/1,8, 26мм (Wide), 1/1,97", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2,0, 120˚, 13 мм (Ultrawide), 1/4,0", 1,12µm; 2 Мп, f/2,4, (Macro)

64 Мп, f/1,8, 26мм (Wide), 1/1,97", 0,7µm, PDAF; 8 Мп, f/2,0, 120˚, 13 мм (Ultrawide), 1/4,0", 1,12µm; 2 Мп, f/2,4, (Macro) Аккумулятор: 4500 мАч

4500 мАч Габариты: 17 х 7,8 х 0,95 см

17 х 7,8 х 0,95 см Вес: 215 г

215 г Цена: от 43 500 руб ($680)

Nubia

Nubia Red Magic 7 — великолепный смартфон для мобильного гейминга, особенно в своем ценовом сегменте. Процессор Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, оснащенный тремя вентиляторами для дополнительного охлаждения, безупречно справляется с играми на высоких настройках. 165-герцовый AMOLED-дисплей со скоростью считывания нажатий 750 Гц обеспечивает качественную картинку и отзывчивое управление. На боковой грани корпуса даже есть специальные кнопки, похожие на триггеры полноценного игрового геймпада — внутри определенных игр на них можно переназначить часть функций.

В то же время, Red Magic 7 едва ли можно назвать идеальным смартфоном для повседневного пользования. Качество сборки хорошее, но тяжелый, большой телефон не слишком комфортно лежит в руке. Стандартный модуль из трех камер показывает лучшие результаты, чем предыдущая модель, но все равно не предлагает ничего выдающегося. Однако самый противоречивый аспект устройства — это батарея. Даже без интенсивной нагрузки от требовательных игр аккумулятор разряжается менее чем за день использования: все из-за того, что высокую герцовку экрана, пожирающую ресурсы системы, нельзя снизить. Хотя заряжается мобильник настолько же быстро — всего за полчаса.

Иными словами, если вы ищете качественное устройство для мобильных игр по разумной цене, Nubia Red Magic 7 полностью соответствует требованиям. Правда, Pro-версия этой модели все-таки чуть получше. Если вам позволяют средства, то, возможно, есть смысл взглянуть на нее.

ZTE Axon 30 Ultra

Процессор: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 144 Гц

6,67 дюйма, AMOLED, 144 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/1 ТБ, 18/1 ТБ

8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/1 ТБ, 18/1 ТБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 64 Мп, f/1,6, 26мм (Wide), 1/1,72", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 64 Мп, f/1,9, 35 мм (Standard), 1/1,97", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/3.4, 123 мм (Periscope telephoto), 1/4,0", PDAF, OIS, 5x оптический зум; 64 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚ (Ultrawide), 1/1.97", 0.7µm

64 Мп, f/1,6, 26мм (Wide), 1/1,72", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS; 64 Мп, f/1,9, 35 мм (Standard), 1/1,97", 0.7µm, PDAF; 8 Мп, f/3.4, 123 мм (Periscope telephoto), 1/4,0", PDAF, OIS, 5x оптический зум; 64 Мп, f/2.2, 13 мм, 120˚ (Ultrawide), 1/1.97", 0.7µm Аккумулятор: 4600 мАч

4600 мАч Габариты: 16,1 х 7,3 х 0,8 см

16,1 х 7,3 х 0,8 см Вес: 188 г

188 г Цена: от 30 500 руб ($476)

ZTE

ZTE Axon 30 Ultra — это полноценный флагманский смартфон, который может составить конкуренцию таким лидерам рынка, как Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro. Вот только стоит он на порядок ниже, хотя все преимущества премиального сегмента на месте. Легкая, комфортная конструкция, стильный дизайн, качественный 144-герцовый экран, производительный процессор. Axon 30 Ultra хорошо показывает себя как в повседневных задачах, так и в мобильном гейминге.

Этот смартфон в первую очередь понравится тем, кто хочет получить шикарную камеру за сравнительно небольшие деньги. Axon 30 Ultra предлагает сразу три специализированных объектива на 64 Мп плюс один телескопический объектив на 8 Мп: показатели камер варьируются, но в целом все четыре обеспечивают отличное качество снимков. Столь широкий инструментарий позволяет делать красивые фотографии в самых разных ситуациях, в том числе при плохом освещении — можно даже заниматься лунной съемкой, если вы владеете телескопом. Более того, модуль камер поддерживает видеозапись в разрешении 8К на скорости 30 кадров в секунду.

Фирменным приложениям производителя не помешали бы правки визуального интерфейса. Отсутствие беспроводной зарядки тоже немного разочаровывает, но эти мелкие недостатки меркнут на фоне достоинств ZTE Axon 30 Ultra.

OnePlus 10 Pro

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO2 FLUID AMOLED, 120 Гц

6,7 дюйма, LTPO2 FLUID AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/256 ГБ

8/128, 8/256, 12/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

Камеры: 48 Мп, f/1,8, 23мм (Wide), 1/1,43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 8 Мп, f/2,4, 77 мм (Telephoto), 1,0 µm, PDAF, OIS, 3,3x оптический зум; 50 Мп, f/2,2, 14 мм, 150˚ (Ultrawide), 1/2,76", 0.64µm, AF

48 Мп, f/1,8, 23мм (Wide), 1/1,43", 1.12µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 8 Мп, f/2,4, 77 мм (Telephoto), 1,0 µm, PDAF, OIS, 3,3x оптический зум; 50 Мп, f/2,2, 14 мм, 150˚ (Ultrawide), 1/2,76", 0.64µm, AF Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,3 х 7,4 х 0,86 см

16,3 х 7,4 х 0,86 см Вес: 201 г

201 г Цена: от 85 000 ($1329)

OnePlus

OnePlus 10 Pro — пока что единственный представитель своего бренда, созданный специально для конкуренции на поле премиальных смартфонов Apple, Samsung и других производителей. Со своей задачей телефон вполне справляется: инженеры компании создали достойное устройство, сочетающее лучшие качества сразу нескольких брендов — OnePlus и Oppo. От первой смартфону достался легковесный дизайн, фирменный слайдер уведомлений и мощное железо, а от второй — проприетарная технология быстрой зарядки Oppo SuperVOOC и ускоритель программный ускоритель HyperBoost Gaming Engine.

Среди прочих достоинств OnePlus 10 Pro нельзя не отметить экран. 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей обладает превосходной цветопередачей и яркостью, тогда как технология LTPO 2.0 позволяет быстро адаптировать частоту обновления экрана, чтобы снизить расход энергии. Более того, программное обеспечение предлагает широкий спектр опций для просмотра медиа — от цветовых профилей до настройки температуры экрана и режима комфорта для глаз. А вот модуль камер почти никак не изменился со времен предыдущей модели линейки, если не считать новой сверхширокоугольной камеры на 150 °.

Как и предыдущие флагманы производителя, OnePlus 10 Pro также не разочаровывает в плане производительности, но сейчас его подводит непостоянство камеры: чтобы качество съемки достигло планки конкурентов, смартфону потребуется ряд программных обновлений. Однако, несмотря на эти минусы, высокая производительность и крайне энергоемкая батарея делают смартфон достойной опцией практически для любой аудитории.

Xiaomi 12

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Дисплей: 6,73 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц

6,73 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/128, 8/256, 12/256 ГБ

8/128, 8/256, 12/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 50 Мп, f/1,9, 24мм (Wide), 1/1,28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 50 Мп, f/1,9, 48 мм (Telephoto), PDAF, 2x оптический зум; 50 Мп, f/2,2, 115˚ (Ultrawide)

50 Мп, f/1,9, 24мм (Wide), 1/1,28", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 50 Мп, f/1,9, 48 мм (Telephoto), PDAF, 2x оптический зум; 50 Мп, f/2,2, 115˚ (Ultrawide) Аккумулятор: 4600 мАч

4600 мАч Габариты: 16,3 х 7,4 х 0,82 см

16,3 х 7,4 х 0,82 см Вес: 205 г

205 г Цена: от 63 000 руб ($984)

Xiaomi

Xiaomi 12 — пожалуй, один из самых компактных смартфонов на рынке. На фоне многих других аналогов он выглядит прямо-таки крошечным: телефон тонкий, стильный и не слишком длинный. Форм-фактор нарушает разве что только выпуклый модуль камер на задней панели корпуса.

Тем не менее, несмотря на свои малые размеры, Xiaomi 12 предлагает функционал и производительность почти того же уровня, что и флагманы прочих производителей. Чип Snapdragon 8 Gen 1 справляется с любой задачей, тогда как модуль из трех камер обеспечивает качественные снимки. Конечно, Pro-версия смартфона оснащена более мощным комплектом объективов, но младшую модель не стоит списывать со счетов: основная камера на 50 Мп показывает превосходные результаты за счет выдержки, точности цветопередачи и малого объема шума — в том числе и при плохом освещении.

Однако не слишком удобная фирменная оболочка для Android (MIUI) ощутимо снижает комфортность использования телефона по сравнению с конкурентами. Емкость батареи тоже не вызывает особых восторгов. Но, опять же, если вы твердо настроены на сравнительно маленький смартфон, то Xiaomi 12 сочетает неплохую мощность и удобную форму.

OnePlus Nord 2

Процессор: MediaTek MT6893 Dimensity 1200

MediaTek MT6893 Dimensity 1200 Дисплей: 6,43 дюйма, Fluid AMOLED, 90 Гц

6,43 дюйма, Fluid AMOLED, 90 Гц Варианты подсистемы памяти: 6/128, 8/128, 12/256 ГБ

6/128, 8/128, 12/256 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 50 Мп, f/1,9, 24 мм (Wide), 1/1,56", 1,0µm, PDAF, OIS; 8 Мп, f/2,3, 119˚ (Ultrawide); 2 Мп, f/2,5, (Depth)

50 Мп, f/1,9, 24 мм (Wide), 1/1,56", 1,0µm, PDAF, OIS; 8 Мп, f/2,3, 119˚ (Ultrawide); 2 Мп, f/2,5, (Depth) Аккумулятор: 4500 мАч

4500 мАч Габариты: 15,8 х 7,3 х 0,83 см

15,8 х 7,3 х 0,83 см Вес: 189 г

189 г Цена: от 45 000 руб ($700)

OnePlus

Превосходный апгрейд одного из лучших бюджетных смартфонов 2020 года. Сейчас характеристики, конечно, не так впечатляют, как могли бы несколько лет назад, но по цене и качеству OnePlus Nord 2 предлагает отличный функционал для своего ценового сегмента. Это первый телефон производителя, сменивший традиционный чип от Qualcomm на новинку от MediaTek — Dimensity 1200. Он несколько отстает от премиальных аналогов высшего эшелона, но в целом его смело можно назвать флагманским — производительность системы на фирменной оболочке OxygenOS безупречная.

На первый взгляд может показаться, что предыдущая версия смартфона была оснащена более мощным модулем камеры, но это не совсем так — OnePlus Nord 2 потерял несколько дополнительных объективов, зато оставшиеся стали лучше. Оптическая стабилизация изображения помогает 50-мегапиксельной тыловой камере делать довольно качественные снимки. Возможно, не топовые, но для категории «дешево и сердито» все равно неплохо.

Из минусов OnePlus Nord 2 можно отметить посредственный экран: дисплей не претерпел почти никаких изменений по сравнению с предыдущей моделью, и сейчас он смотрится уже не так эффектно, как раньше.

Oppo Find X5 Pro

Процессор: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 Дисплей: 6,7 дюйма, LTPO2 AMOLED, 120 Гц

6,7 дюйма, LTPO2 AMOLED, 120 Гц Варианты подсистемы памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ

8/256, 12/256, 12/512 ГБ Слот для карты памяти: нет

нет Камеры: 50 Мп, f/1,7, 25 мм (Wide), 1/1,56", 1,0µm, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift); 13 Мп, f/2,4, 52 мм (Telephoto), 1/3,4", 2x оптический зум, PDAF; 50 Мп, f/2,2, 15 мм, 110˚ (Ultrawide), 1/1.56", 1,0µm, multi-directional PDAF

50 Мп, f/1,7, 25 мм (Wide), 1/1,56", 1,0µm, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift); 13 Мп, f/2,4, 52 мм (Telephoto), 1/3,4", 2x оптический зум, PDAF; 50 Мп, f/2,2, 15 мм, 110˚ (Ultrawide), 1/1.56", 1,0µm, multi-directional PDAF Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Габариты: 16,4 х 7,4 х 0,85 см

16,4 х 7,4 х 0,85 см Вес: 218 г

218 г Цена: от 65 000 руб ($1015)

Oppo

Из всех китайских смартфонов премиального сегмента, Oppo Find X5 Pro выглядит самым универсальным вариантом. Он не выбивается на общем фоне по какому-то конкретному параметру, однако ни в чем не подводит: это просто мощный телефон, который держит флагманскую марку качества по всем фронтам. Обширный, многофункциональный модуль камер, производительный процессор Snapdragon 8 Gen 1, отличный дисплей с адаптивной частотой обновления экрана, удобная оболочка операционной системы.