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1 час назад

Mastercard тестирует идентификацию пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

Елена Прошина

Mastercard запустила пилотную программу, в рамках которой розничные магазины могут принимать оплату при помощи сканирования лица или отпечатков пальцев. Как сообщает CNBC, «оплата биометрией» будет использоваться взамен традиционных банковских карт.

Mastercard тестирует идентификацию пользователей по лицу и отпечаткам пальцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пилотный проект запущен в пяти торговых точках продуктовой сети St Marche в бразильском Сан-Паулу. В конце 2022 года Mastercard собирается расширить эксперимент, установив оборудование для биометрической оплаты в торговых точках в других странах мира — США, государствах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Чтобы зарегистрироваться в системе, достаточно сделать снимок лица или отсканировать отпечаток пальца — для этого нужен либо смартфон с соответствующим приложением, либо совместимый платежный терминал. При этом оплата биометрией сможет связываться с программами лояльности торговых сетей.

Исследования компании показывают, что потребители заинтересованы в биометрических решениях. В Juniper Research ранее представили прогноз, что к 2025 году системы лицевой идентификации при оплате будут использовать 1,4 млрд человек — в 2020 году их было всего 671 млн.

Инициатива закономерно вызвала у людей вопросы относительно конфиденциальности биометрической системы и способов сбора данных. В Mastercard заверили, что данные шифруются и утечки исключены. При регистрации изображение лица или отпечатка пальца заменяется набором символов, который привязывается к карте.

Также в организации рассказали о работе над технологиями из области в метавселенной. На пресс-конференции в Лондоне компания продемонстрировала гарнитуру дополненной реальности, которая предупреждает владельца, если он открывает мошеннический ресурс. Ведётся работа над технологией, которая позволит человеку выбирать и покупать товары в интернет-магазине, используя только движения глаз.

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