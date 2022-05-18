Mastercard тестирует идентификацию пользователей по лицу и отпечаткам пальцев

Mastercard запустила пилотную программу, в рамках которой розничные магазины могут принимать оплату при помощи сканирования лица или отпечатков пальцев. Как сообщает CNBC, «оплата биометрией» будет использоваться взамен традиционных банковских карт.

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Пилотный проект запущен в пяти торговых точках продуктовой сети St Marche в бразильском Сан-Паулу. В конце 2022 года Mastercard собирается расширить эксперимент, установив оборудование для биометрической оплаты в торговых точках в других странах мира — США, государствах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Чтобы зарегистрироваться в системе, достаточно сделать снимок лица или отсканировать отпечаток пальца — для этого нужен либо смартфон с соответствующим приложением, либо совместимый платежный терминал. При этом оплата биометрией сможет связываться с программами лояльности торговых сетей.

Исследования компании показывают, что потребители заинтересованы в биометрических решениях. В Juniper Research ранее представили прогноз, что к 2025 году системы лицевой идентификации при оплате будут использовать 1,4 млрд человек — в 2020 году их было всего 671 млн.

Инициатива закономерно вызвала у людей вопросы относительно конфиденциальности биометрической системы и способов сбора данных. В Mastercard заверили, что данные шифруются и утечки исключены. При регистрации изображение лица или отпечатка пальца заменяется набором символов, который привязывается к карте.