Как обновить Windows 10 до последней версии

Своевременные обновления Windows — важная часть работы любой системы. Как правило, ОС сама проверяет наличие новых патчей, но иногда эта функция бывает отключена — тогда компьютер может нуждаться в ручном обновлении. Рассказываем, как это сделать.
Фото: MicrosoftMicrosoft
Как скачать последнее обновление Windows 10
Перейдите в меню «Пуск» и откройте «Параметры» (панель слева).
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На экране «Параметры» выберите «Обновление и безопасность».
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Затем нажмите на «Центр обновления Windows» — проверить наличие обновлений.
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Если ваша версия Windows нуждается в обновлении, то система автоматически загрузит необходимые файлы и предложит установить их.
Если автоматическая загрузка вдруг не сработает или выдаст какую-то ошибку, скачать файлы также можно и вручную через помощника по обновлению Windows — его можно найти на официальном сайтеMicrosoft.