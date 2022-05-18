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1 час назад

Как обновить Windows 10 до последней версии

Мария Иванова

Своевременные обновления Windows — важная часть работы любой системы. Как правило, ОС сама проверяет наличие новых патчей, но иногда эта функция бывает отключена — тогда компьютер может нуждаться в ручном обновлении. Рассказываем, как это сделать.

Как обновить Windows 10 до последней версии
Фото: MicrosoftMicrosoft

Как скачать последнее обновление Windows 10

  • Перейдите в меню «Пуск» и откройте «Параметры» (панель слева).
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  • На экране «Параметры» выберите «Обновление и безопасность».
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  • Затем нажмите на «Центр обновления Windows» — проверить наличие обновлений.
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  • Если ваша версия Windows нуждается в обновлении, то система автоматически загрузит необходимые файлы и предложит установить их.
  • Если автоматическая загрузка вдруг не сработает или выдаст какую-то ошибку, скачать файлы также можно и вручную через помощника по обновлению Windows — его можно найти на официальном сайте Microsoft.
Наука и техника,Microsoft,
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