У SpaceX взорвались сразу два двигателя для «ракеты будущего» StarShip

У компании SpaceX Илона Маска возникли проблемы — во время огневых испытаний взорвались сразу два двигателя Raptor для «ракеты будущего» StarShip. Как сообщает Overclockers, силовые установки, которые должны стать основой будущего космического корабля, разрушились с интервалом в несколько минут.

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Представители корпорации SpaceX никак не комментируют произошедшее. Часть экспертов высказывают мнение, что двигатели были намеренно включены в специальном критическом режиме, который должен определить возможности конструкции. Для компании это не является новым — многие детали проверяются в условиях, превышающих штатные показатели.

При это неизвестно, смогли ли Raptor выйти на рассчитанные конструкторами показатели. Известно, что тяга подобных двигателей «на десятки процентов превышает тягу двигателя первого поколения», однако точные характеристики все еще не объявлены.