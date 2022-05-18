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1 час назад

У SpaceX взорвались сразу два двигателя для «ракеты будущего» StarShip

Елена Прошина

У компании SpaceX Илона Маска возникли проблемы — во время огневых испытаний взорвались сразу два двигателя Raptor для «ракеты будущего» StarShip. Как сообщает Overclockers, силовые установки, которые должны стать основой будущего космического корабля, разрушились с интервалом в несколько минут.

У SpaceX взорвались сразу два двигателя для «ракеты будущего» StarShip
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представители корпорации SpaceX никак не комментируют произошедшее. Часть экспертов высказывают мнение, что двигатели были намеренно включены в специальном критическом режиме, который должен определить возможности конструкции. Для компании это не является новым — многие детали проверяются в условиях, превышающих штатные показатели.

При это неизвестно, смогли ли Raptor выйти на рассчитанные конструкторами показатели. Известно, что тяга подобных двигателей «на десятки процентов превышает тягу двигателя первого поколения», однако точные характеристики все еще не объявлены.

Сам предприниматель заявлял, что без массового, многоразового и простого в использовании ракетного двигателя США и бизнесменам вовсе нечего делать в космосе. При этом если постройка StarShip сорвется, то компанию ждет банкротство, а два взрыва подряд не согласуются с планами Маска по старту регулярных полётов в космос до конца 2022 года.

Наука и техника,SpaceX,
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