"Яндекс" опроверг сообщения о новой утечке данных пользователей

Компания «Яндекс» не регистрировала новую утечку данных пользователей сервиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу технологической компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

1 марта на сервисе «Яндекс.Еда» была зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернете оказались опубликованными телефоны клиентов и подробности их заказов. Теперь компании грозит штраф от 60 до 100 тыс. рублей. «Яндекс» в ходе внутренней проверки ужесточил меры безопасности при хранении персональных данных своих пользователей. Впоследствии СК возбудил дело по факту утечки данных пользователей.

В компании сообщают, что после этого инцидента всем пользователям, которых затронула утечка, были направлены письма на электронную почту.

«Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками — добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база», — говорится в пресс-релизе «Яндекса».