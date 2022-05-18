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59 минут назад

"Яндекс" опроверг сообщения о новой утечке данных пользователей

Газета.Ruиещё 1

Компания «Яндекс» не регистрировала новую утечку данных пользователей сервиса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу технологической компании.

"Яндекс" опроверг сообщения о новой утечке данных пользователей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1 марта на сервисе «Яндекс.Еда» была зафиксирована утечка информации, в результате которой в интернете оказались опубликованными телефоны клиентов и подробности их заказов. Теперь компании грозит штраф от 60 до 100 тыс. рублей. «Яндекс» в ходе внутренней проверки ужесточил меры безопасности при хранении персональных данных своих пользователей. Впоследствии СК возбудил дело по факту утечки данных пользователей.

В компании сообщают, что после этого инцидента всем пользователям, которых затронула утечка, были направлены письма на электронную почту.

«Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками — добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база», — говорится в пресс-релизе «Яндекса».

В организации также уточнили, что не все утекшие данные имеют отношение к сервису «Яндекс.Еда», поскольку компания не хранит полное ФИО и электронную почту пользователей.

Наука и техника,Общество,Яндекс,
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