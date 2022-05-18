Названы новые функции обновленных Apple iOS 15.5 и iPadOS 15.5

Apple представила обновления для своих операционных систем iOS 15.5 и iPadOS 15.5. Это уже пятое большое обновление для мобильных платформ iOS 15 и iPadOS 15, которые первоначально выпустили в сентябре прошлого года. iOS и iPadOS 15.5 выходят чуть более чем через 2 месяца после появления iOS 15.4 и iPadOS 15.4.

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Невзирая на то, что уже в июне должны анонсировать iOS 16 iPadOS 16, нынешнее обновление принесло некоторые новые функции, а не только исправления ошибок, повышение стабильности работы и безопасности. Следующие апдейты могут стать для ОС iOS 15 одними из последних.

Теперь в Apple Podcasts есть возможность ограничить количество сохраняемых на iPhone или iPad выпусков и автоматически удалять старые подкасты. В приложении Wallet можно отправлять и запрашивать средства со своей карты Apple Cash.

С выходом iPadOS 15.5 и macOS Monterey 12.4 владельцам гаджетов Apple стала доступна функция Universal Control. Её тестировали в бета-режиме с марта, а теперь она официально вышла. Universal Control дает возможность использовать одну клавиатуру и мышь для работы на компьютере Mac и планшете iPad.

Помимо этого, устранили ошибку, из-за которой могла не срабатывать автоматизация для дома, запускаемая, когда кто-либо приходит или уходит. По безопасности компания исправила практически 30 уязвимостей.