Названы лучшие смартфоны мая до 30 тысяч рублей

Realme GT 2 занял первое место в списке лучших смартфонов по версии портала Gizchina, доступных в мае по цене до $500 (около 31,7 тыс. руб.).

Фото: Realme Realme

Авторы ресурса отметили, что Realme GT 2 является одним из лучших смартфонов в этой ценовой категории, поскольку он оснащен мощным чипсетом Snapdragon 888 наряду с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон также предлагает 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Смартфон также оборудован тремя камерами — основной на 50 Мп, ультраширокоугольной на 8 Мп и 2-мегапиксельным макромодулем. Фронтальная камера представлена сенсором на 16 Мп. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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На втором месте расположен прошлогодний флагман Xiaomi Mi 11, который получил большой 6,81-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц, чипсет Snapdragon 888, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища в минимальной конфигурации. Основная камера в Mi 11 представлена сенсором на 108 Мп, вместе с 13-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и макромодулем на 5 Мп. Селфи-камера получила 20 Мп. Флагман Xiaomi 2021 года обладает аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 55 и 50 Вт соответственно.

Redmi 50 с чипом MediaTek Dimensity 8100 поместили на третье место. Смартфон оснащается 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей с частотой обновления изображения 120 Гц. Redmi K50 получил 48-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макро-камеру и селфи-камеру на 20 Мп. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

На четвертом месте в списке лучших смартфонов мая до $500 по версии Gizchina расположился Samsung Galaxy S21 FE с процессором Snapdragon 888, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон оснащен компактным AMOLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц. Galaxy S21 FE оснащен основным датчиком на 12 Мп в паре со сверхширокоугольным объективом на 13 Мп и телеобъективом на 8 Мп. Фронтальная камера представлена модулем на 32 Мп. Galaxy S21 FE 5G поставляется с аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядки мощностью 4,5 Вт.

Пятерку лучших закрывает геймерский смартфон Nubia Red Magic 6R с чипсетом Snapdragon 888+, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Игровой смартфон от ZTE оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц. Red Magic 6R предлагает набор из пяти камер. Основной сенсор получил 64 Мп, ультраширокоугольный — 8 Мп, макрообъектив — 5 Мп, датчик глубины — 2 Мп, а фронтальная камера — 16 Мп. Red Magic 6R от Nubia оснащен аккумулятором емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.