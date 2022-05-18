Названа дата запуска официального Android-магазина от Минцифры

Бета-версия магазина приложений RuStore от VK и Минцифры будет запущена 25 мая, заявил гендиректор VK Владимир Кириенко . Об этом сообщает RT.

Глава VK отметил, что на сегодняшний момент магазин содержит более 100 приложений. По словам Кириенко, RuStore будет доступен как для российских, так и для зарубежных разработчиков.

"Мы на первом этапе сосредоточились на российских разработчиках. Нам важно от них получить обратную связь. Как только откроется магазин приложений, мы будем готовы к диалогу и с зарубежными разработчиками", – сообщил он.

16 мая стало известно, что компания VK подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака RuStore. Уточнялось, что планируется регистрация нескольких логотипов, на одном из которых черными буквами написано RuStore, на других рядом с названием расположен черный или синий квадрат, а внутри него изображены три папки.