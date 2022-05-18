SpaceX отправила в космос десятки мини-спутников

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Калифорнийская компания SpaceX осуществила в среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередными 53 мини-спутниками для своей орбитальной интернет-сети Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Фото: NASA NASA

Семидесятиметровая двухступенчатая ракета с бортовым номером B1052 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 06:59 по местному времени (13:59 мск). Ее первая ступень использовалась ранее для четырех других запусков. Ожидается, что примерно через 9 минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане у побережья Флориды. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.